TMW, la Fiorentina stringe per Caceres. Domani potrebbe arrivare la chiusura
La Fiorentina stringe i tempi per portare alla corte di Vincenzo Montella il difensore Martin Caceres, classe '87, attualmente svincolato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione domani potrebbe...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 19:28
La Fiorentina stringe i tempi per portare alla corte di Vincenzo Montella il difensore Martin Caceres, classe '87, attualmente svincolato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione domani potrebbe essere il giorno della chiusura della trattativa con l'uruguayano che dovrebbe quindi vestire la maglia viola nonostante gli inserimenti di diversi club esteri nelle ultime ore.
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