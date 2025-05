TMW: “La Fiorentina non ha ancora offerto a Mandragora il rinnovo, su di lui ci sono le big italiane”

La Fiorentina, nonostante i pronostici della vigilia, è riuscita a qualificarsi alla Conference League dopo aver battuto l’Udinese. La Lazio infatti è stata sconfitta in casa dal Lecce e ha chiuso il campionato al settimo posto. Adesso la società dovrà iniziare necessariamente a programmare il futuro e lo farà con la certezza di disputare per il quarto anno di fila una competizione europea. Uno dei protagonisti indiscussi della stagione appena conclusa è stato Rolando Mandragora, centrocampista autore di 9 gol in questo 2024-2025. Come appreso da TMW, non ci sono stati ancora contatti tra il club viola e l’entourage del calciatore, che è ancora in attesa di un’eventuale offerta per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2026.

Sicuramente la dirigenza gigliata non vuole perdere a zero il calciatore tra un anno, ma c’è ancora da capire quali saranno le tempistiche con le quali intenderà muoversi. Nel frattempo per il classe ’97 si sono fatte avanti alcune squadre italiane ed estere di prima fascia, che possono prospettargli la possibilità di disputare la Champions League. Il 27enne si trova benissimo nel capoluogo toscano e gode della fiducia totale da parte di Raffaele Palladino, ora la palla passa alla Fiorentina, che valuterà il da farsi e farà presto le proprie mosse. Lo scrive Tuttomercatoweb