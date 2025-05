TMW: “La Fiorentina ha sondato Dzeko ma non c’è una trattativa. Lui vuole giocare altri 2 anni”

Edin Dzeko vuole continuare a giocare per almeno un altro paio di anni. Il centravanti nelle ultime due stagioni ha difeso i colori del Fenerbahce, risultando uno dei migliori giocatori del campionato turco. Per questo ci sono sostanzialmente due vie per il suo futuro: la prima porta a un rinnovo contrattuale, anche se per ora non c’è una proposta sul tavolo che possa essere accettata Poi c’è la pista che porta – nuovamente – in Italia. Perché se è vero che c’è stato un sondaggio della Fiorentina, questo non ha portato a una trattativa vera e propria. Nel corso dei mesi c’è stato un sondaggio da parte della Roma, probabilmente per avere un cannoniere di riserva che conosca bene la piazza, ma anche del Como di Cesc Fabregas, intenzionato a migliorare l’attacco con un profilo conosciuto e che possa far crescere i giovani.

Questo perché nonostante i 39 anni, Edin Dzeko sta continuando a fare benissimo nel campionato turco. Nelle ultime due stagioni in Super Lig il bosniaco è stato il secondo migliore cannoniere, dietro solamente all’ex Milan Piatek. Nell’ultima gara ha tentato cinque tiri in porta durante la sfida contro il Basaksehir, toccando più palloni – con Tadic – in area avversaria. Trentatré le presenze complessive, il più presente nei dieci maggiori campionati europee. Tredici i gol segnati e quattro assist. Lo scrive Tuttomercatoweb