TMW: "La Fiorentina ha rifiutato 30 milioni dal Napoli per Comuzzo. Richiesta 35. Deciderà Commisso"

Il Napoli stringe e prepara l'affondo finale per Pietro Comuzzo (19 anni). Il difensore classe 2005 della Fiorentina è l'obiettivo degli azzurri per rinforzare la difesa in questo mercato di gennaio e...

Il Napoli stringe e prepara l'affondo finale per Pietro Comuzzo (19 anni). Il difensore classe 2005 della Fiorentina è l'obiettivo degli azzurri per rinforzare la difesa in questo mercato di gennaio ed è stata presentata nelle scorse ore una proposta di acquisto di prestito oneroso di 18 mesi a circa 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto condizionato fissato a 25. La proposta ancora non basta agli occhi della Fiorentina, che però sarebbe pronta ad accettare in caso il Napoli si spinga fino a 35. L'ultima parola, in ogni caso, spetterà al presidente Commisso.

Il Napoli è alla ricerca di un difensore e del sostituto di Kvaratskhelia. Negli scorsi giorni Manna si era così espresso sul colpo in attacco del Napoli: "Garnacho e Adeyemi sono sicuramente due giocatori che ci piacciono, ma non sono gli unici. Valuteremo anche le opportunità che si potranno presentare nell'ultimo periodo, stiamo valutando un po' di cose. Sicuramente non andremo a pagare prezzi fuori mercato. Vogliamo fare il possibile per migliorare e sostituire Kvara, che purtroppo c'è stata questa cessione che è stata necessaria per la volontà del calciatore e per le nostre dinamiche".

E ancora in un altro passaggio: "Rispetteremo i nostri parametri, non ci tiriamo indietro, ma dovranno esserci le condizioni giusti. Noi dobbiamo rispettare i nostri parametri anche salariali. Abbiamo anche qualche altra idea, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Non vogliamo dare aspettative elevate ai nostri tifosi, perché non sarebbe corretto, ma sicuramente faremo il possibile per migliorare la squadra". Lo scrive TMW

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