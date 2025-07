TMW: “La Fiorentina dista 3/4 milioni dalla richiesta del Parma per Sohm, sensazioni positive”

Simon Sohm si avvicina alla Fiorentina. Dopo Edin Dzeko, Jacopo Fazzini, Mattia Viti ed Eman Kospo, il club gigliato sta cercando di definire gli ultimi step che porterebbero al tanto voluto rinforzo sulla linea mediana da parte del neo allenatore Stefano Pioli e sarebbe proprio il centrocampista svizzero classe 2001 in forza al Parma.

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l’entourage del giocatore è al lavoro per delineare il trasferimento alla Fiorentina, perciò l’affare non è ancora chiuso. Ci sono ancora dei dettagli da limare tra le parti, con una forbice tuttavia migliorata tra domanda e offerta, e infatti la dirigenza viola dista solo 3-4 milioni da quanto richiesto dal Parma (prezzo intorno ai 18-20 milioni). Giorni di mediazione dunque per riuscire a sbloccare la trattativa. In base all’evoluzione degli scenari, il pensiero ricorrente è che l’operazione possa essere completata. Sohm, da parte sua, gradisce molto la piazza della Fiorentina. L’unico cavillo da risolvere è la combinazione tra richiesta e offerta da parte delle due società, però filtrerebbero sensazioni positive circa la riuscita dell’affare, che porterebbe muscoli e qualità a mister Pioli in mezzo al campo.

Sohm viene da una stagione con i Ducali, in maglia gialloblù, da 37 presenze in Serie A, con 4 gol messi a referto (contro Juventus, Bologna, con doppietta al Verona) e 3000 minuti macinati. Da aggiungere ai numeri personali anche la presenza da titolare e i 90 minuti giocati in Coppa Italia contro il Palermo. Lo scrive Tuttomercatoweb