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TMW: la Fiorentina blinda i sui gioielli, già al lavoro per il rinnovo di Benassi

La Fiorentina è al lavoro per blindare i suoi gioielli. In questi giorni, infatti, il club si sta concentrando anche sul prolungamento del contratto di Marco Benassi, capocannoniere dei viola con tre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 12:23
TMW: la Fiorentina blinda i sui gioielli, già al lavoro per il rinnovo di Benassi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
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La Fiorentina è al lavoro per blindare i suoi gioielli. In questi giorni, infatti, il club si sta concentrando anche sul prolungamento del contratto di Marco Benassi, capocannoniere dei viola con tre reti.

L'attuale accordo del giocatore scade nel 2022, l'intento è quello di allungarlo di un anno. Benassi si trova benissimo a Firenze e in estate non sono state prese in considerazioni offerte.

Dalla Premier, in particolare, era spuntata per i viola una proposta di 23 milioni... Rispedita al mittente.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

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