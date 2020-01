Sono appena arrivati all’Hotel Melià gli agenti di Igor, Marco Petrin e Marco Fialdini. Il difensore della SPAL, classe ’98, piace infatti alla Fiorentina che lo considera uno degli obiettivi principali per queste ultimissime ore di mercato. In questi minuti ci sarà l’incontro tra le parti (a Milano è presente il ds viola Daniele Pradè) per cercare di capire la fattibilità – ed eventualmente definire la chiusura – dell’operazione. Igor può arrivare a prescindere dall’operazione Criscito con il Genoa

