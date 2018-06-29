TMW, la Fiorentina accelera per Lafont del Tolosa. Grande fiducia di Corvino sull'operazione

Alban Lafont. Che in Francia è considerato, così come a livello internazionale, il portiere del futuro. “Donnarumma d’Oltralpe”, è stato etichettato il crack coi guantoni del Tolosa. La Fiorentina, ne...

Alban Lafont. Che in Francia è considerato, così come a livello internazionale, il portiere del futuro. “Donnarumma d’Oltralpe”, è stato etichettato il crack coi guantoni del Tolosa. La Fiorentina, nelle ultime ore, sembra aver rotto gli indugi andando fortissima sul classe ‘99 del club del Sud della Francia. Contatti costanti, può essere davvero lui il dopo Sportiello. C’è fiducia tra le parti. Per il presente e per il futuro dei pali della Fiorentina.

tmw