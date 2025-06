TMW, la Federcalcio insiste per Ranieri ct: Fiorentina fiduciosa di arrivare alla firma di Pioli

Continua il pressing della Federcalcio per riuscire a convincere Claudio Ranieri ad accettare l’eredità di Luciano Spalletti nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale. E quella che vuole la FIGC orientata a strappare il sì da Sir Claudio è in fondo una buona notizia anche per la Fiorentina. Sì, perché la grande alternativa a Ranieri per subentrare da ct della Nazionale si chiama Stefano Pioli. In uscita dall’Al Nassr, l’allenatore nativo di Parma è in trattativa ormai da tanti giorni con la Fiorentina per raccogliere il posto lasciato vacante da Raffaele Palladino, ma ancora le parti coinvolte non sono arrivate alla tanto attesa fumata bianca. Le notizie provenienti da Coverciano e dai corridoi federali delle ultime ore hanno fatto temere più d’uno che la buona riuscita della trattativa potesse compromettersi, ma non è questa la situazione attuale. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, permane una certa fiducia da parte della Fiorentina di riuscire ad arrivare a concludere la firma di Pioli, anche perché in questo momento gli spauracchi azzurri sono lontani. A scriverlo è TMW.