TMW: "Kean guadagnerà 4,5 milioni a stagione più bonus, la clausola sarà leggermente più alta"

Ci siamo. Il rinnovo di Moise Kean è davvero ad un passo. L'attaccante della Fiorentina ha avuto un ottimo impatto nella passata stagione. Arrivato dalla Juventus nella sessione estiva di mercato 2024...

Ci siamo. Il rinnovo di Moise Kean è davvero ad un passo. L'attaccante della Fiorentina ha avuto un ottimo impatto nella passata stagione. Arrivato dalla Juventus nella sessione estiva di mercato 2024, l'attaccante vercellese è stato impiegato da mister Palladino (allora tecnico viola e sostituito quest'anno da Stefano Pioli) in 44 occasioni fra le varie competizioni andando a segno 25 volte e realizzando tre assist. In campionato il dato maggiore di marcature gonfiando la rete in ben 19 occasioni.

I dettagli del rinnovo di contratto

Alla fine il semaforo verde per prolungare l’esperienza in riva all’Arno è in arrivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante ex Juventus infatti si legherà al club del presidente Commisso fino al 2030 con l’ingaggio che sarà di 4,5 milioni di euro a stagione più bonus per una cifra complessiva che si aggirerà attorno ai cinque milioni di euro.

La clausola leggermente più alta rispetto alla precedente

E nella rinegoziazione del contratto c'è anche l'aspetto legato alla clausola risolutiva. Il club infatti avrebbe ritoccato verso l'alto anche questo aspetto con la possibilità che il giocatore si svincoli ad una cifra leggermente più alta rispetto alla precedente. Precedentemente infatti chi avesse voluto Kean avrebbe dovuto pagare 52 milioni di euro. Lo scrive Tuttomercatoweb