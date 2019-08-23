TMW, Incontro tra l'agente di Biraghi e Barone, si limano i dettagli per il passaggio all'Inter
Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi, è arrivato da pochi minuti al centro sportivo della Fiorentina. Il procuratore incontrerà adesso Joe Barone per limare i dettagli del passaggio del propri...
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 12:26
Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi, è arrivato da pochi minuti al centro sportivo della Fiorentina. Il procuratore incontrerà adesso Joe Barone per limare i dettagli del passaggio del proprio assistito all'Inter, nell'operazione che porterà Dalbert in viola.
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