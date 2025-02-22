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TMW: "Il Genoa sarebbe felice del mancato riscatto di Gudmundsson, lo vede come un acquisto a 0"

Finora non è stata una grande stagione per Albert Gudmunsson. Un colpo che era stato fatto con sei mesi di ritardo, perché a gennaio del 2024 sembrava potesse essere l'acquisto perfetto per la viola d...

A cura di Andrea Pagni
22 febbraio 2025 11:20
TMW: "Il Genoa sarebbe felice del mancato riscatto di Gudmundsson, lo vede come un acquisto a 0" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Finora non è stata una grande stagione per Albert Gudmunsson. Un colpo che era stato fatto con sei mesi di ritardo, perché a gennaio del 2024 sembrava potesse essere l'acquisto perfetto per la viola di Vincenzo Italiano, coinvolta nella lotta per la Champions League. Com'è andata a finire quella storia, con diverse traversie e incomprensioni fra dirigenza e allenatore, si sa.

Come finirà questa non è ancora dato sapere, perché l'obbligo di riscatto non è ancora scattato e anzi è già decaduto. Sei milioni di prestito e due di bonus già versati, diciassette per il riscatto con altri tre e mezzo variabili. Cifre da grande calciatore che, in questa stagione, probabilmente non ha dimostrato di valere.

Questo nonostante i quattro gol in quattordici partite fin qui giocate in A, più lo squillo in Europa League. Nella passata annata ne aveva segnati quattordici in A - Retegui si era fermato a sette, per dire - più due in Coppa Italia. La differenza appare netta e poco appellabile.

Anche per questo il Genoa non si strapperebbe le vesti per un eventuale rientro di Gudmundsson. Perché sarebbe come un nuovo acquisto su cui poggiare il proprio attacco, in un ruolo che ha delle alternative ma non delle certezze, non come l'anno scorso perlomeno. Lo scrive Tuttomercatoweb

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