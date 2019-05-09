TMW, il DS Sabatini prende tempo con il Bologna, vuole solo la Fiorentina. L'alternativa...

Il valzer dei direttori potrebbe partire da Firenze, dove è sempre più probabile l'addio di Carlos Freitas come ds della Fiorentina. Il nuovo uomo-mercato dei viola potrebbe essere Walter Sabatini, ch...

Il valzer dei direttori potrebbe partire da Firenze, dove è sempre più probabile l'addio di Carlos Freitas come ds della Fiorentina. Il nuovo uomo-mercato dei viola potrebbe essere Walter Sabatini, che ha ricevuto una proposta dal Bologna ma starebbe prendendo tempo per capire il destino di Pantaleo Corvino. L'alternativa, per il club dei Della Valle, è costituita da Frederic Massara, ma non è esclusa una conferma del dirigente salentino.

tmw