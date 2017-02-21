TMW: Fiorentina, Sousa e un destino già scritto...

Paulo Sousa non sarà più l'allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. Il successore...

TuttoMercatoWeb.com fa il punto della situazione per quanto riguarda la panchina la della Fiorentina, soffermandosi in particolare sulle possibilità (poche) di permanenza di Paulo Sousa e su chi potrebbero essere i possibili successori.

"Il calcio è fatto di tanti misteri. Di segreti. Pure quelli di Pulcinella, dove alla fine tutti si meravigliano per storie già scritte e per destini già segnati. Quello di Paulo Sousa lo è da tredici mesi, ovvero da quando presentò le dimissioni perché non soddisfatto per il mercato invernale della Fiorentina. Da lì è stata una descalation di umore, ambizioni e pure risultati. Non lo dice nessuno, nè il tecnico nè la società, ma Paulo Sousa non sarà più il tecnico viola nella prossima stagione. Può darsi che finisca alla Juventus oppure che scelga lidi inglesi o di nuovo portoghesi. Per lui c'è ancora tanto da scrivere e viceversa per la Fiorentina c'è da scegliere il successore. Marco Giampaolo, pure al netto delle smentite di rito, è il primo grande nome per l'eredità di Sousa. Maurizio Sarri il sogno, complicato se non impossibile, di Pantaleo Corvino. Ma anche questo è un segreto di Pulcinella".

Possibilità di conferma: 10%

Nomi per il futuro: Marco Giampaolo, Maurizio Sarri, Rolando Maran, Eusebio Di Francesco, Massimo Oddo

Fonte: TuttoMercatoWeb.com