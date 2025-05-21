TMW: "Fiorentina ottimista sulla permanenza di Kean, c'è solo un club che può fargli cambiare aria"

Mentre la stagione deve ancora concludersi e stabilire se la Fiorentina chiuderà il campionato al sesto o al nono posto, se non in una delle posizioni che stanno nel mezzo, inevitabilmente il pensiero...

Mentre la stagione deve ancora concludersi e stabilire se la Fiorentina chiuderà il campionato al sesto o al nono posto, se non in una delle posizioni che stanno nel mezzo, inevitabilmente il pensiero di molti va già alle dinamiche di costruzione della squadra 2025/2026, quella chiamata nel pratico a rispondere alla pesante contestazione sfociata durante l'ultima partita di campionato, quella poi vinta 3-2 contro il Bologna allenato dal grande ex Italiano e fresco di Coppa Italia vinta. Tra le domande che si pongono coloro che seguono le sorti della Fiorentina ce n'è una piuttosto ricorrente e che va avanti da mesi: che ne sarà di Moise Kean? D'altronde non può essere considerato un giocatore come gli altri, non dall'alto dei suoi 24 gol segnati in questa prima stagione in maglia viola, quella che in molti in riva all'Arno si augurano non sia anche l'ultima. Un pensiero divenuto più ricorrente e a tratti ossessivo da quando è emersa la notizia della clausola presente nel suo contratto, attivabile dal 1° al 15 di luglio e che consente a chi versa 52 milioni di euro in un'unica tranche di accordarsi direttamente con il calciatore.

Da parte della Fiorentina comunque si respira un moderato ottimismo a proposito della possibilità di trattenere ancora Kean, almeno per un altro anno. L'ex Juventus, preso per 15 milioni di euro (i 3 di bonus mancanti difficilmente saranno raggiunti) d'altronde a Firenze è rinato e si è conquistato un posto al centro della scena: lasciare una comfort zone tale nell'anno del Mondiale, può essere rischioso. Nei giorni scorsi Kean ha tenuto alcuni colloqui con il ds Pradè, dopo aver parlato anche con Commisso nelle scorse settimane, e da quelli è emerso uno scenario nel complesso rassicurante per i viola. Quanto è venuto fuori, per parola di Kean, è che solo un'offerta pazza - e riconducibile ad un singolo club nello specifico, che non sarebbe in Italia - lo spingerebbe a cambiare aria già adesso. Per un ragionamento che sembrerebbe andare oltre anche al piazzamento finale della Fiorentina. Lo scrive Tuttomercatoweb