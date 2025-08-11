TMW: “Esposito andrà al Cagliari per 4 milioni più il 40% sulla rivendita, nelle prossime ore le visite”

Il Cagliari è pronto ad accogliere Sebastiano Esposito dall’Inter. L’attaccante, dalle ultime raccolte da TMW, sta infatti svolgendo in questi minuti le visite mediche di rito a Villa Stuart, prima di partire per la Sardegna in cui è atteso nelle prossime ore per la firma sul contratto che lo legherà alla società rossoblù per i prossimi 5 anni. Nelle scorse ore il Cagliari ha superato la concorrenza del Parma, un testa a testa durato alcuni giorni, forte anche della preferenza del giocatore. Con l’Inter l’accordo finale è stato trovato sulla base di un iniziale prestito gratuito con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro a cui aggiungere il 40% sulla futura rivendita per cifre superiori ai 4 milioni spesi. Per il ragazzo, come detto, contratto fino al 2030 da 750 mila euro all’anno più bonus legati a prestazioni individuali e di squadra.

Reduce dal Mondiale per Club giocato con l’Inter negli Stati Uniti, nella precedente stagione il classe 2002 ha messo insieme un totale di 37 presenze con l’Empoli fra campionato e Coppa Italia, con all’attivo 10 gol e 2 assist. Ora, come detto, è tutto pronto per la nuova avventura in Sardegna. Lo scrive Tuttomercatoweb