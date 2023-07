TMW, Empoli e Fiorentina si incontreranno per chiudere Parisi. Voglia di chiudere subito la trattativa

Dopo la prima offerta da 10 milioni di euro più bonus la Fiorentina sta portando avanti i contatti con l’Empoli per provare a chiudere l’acquisto di Fabiano Parisi, terzino classe 2000. Il club viola nel tardo pomeriggio si confronterà con la società del presidente Corsi per capire se ci sono i margini per chiudere in fretta la trattativa e con che tipo di rilancio così da evitare l’inserimento di altre società. Sviluppi in serata. Lo riporta TMW

LA NOSTRA ANTICIPAZIONE SU PARISI