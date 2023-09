TMW, Dopo Nico la Fiorentina vuole rinnovare Kouamè: contatti in corso per contratto fino al 2027

Anche questa estate, nonostante le molte voci di mercato, Christian Kouame è rimasto alla Fiorentina e in questa prima parte di stagione si sta ritagliando spazi importanti e gratificazioni personali, come il gol contro l’Atalanta che ha regalato la vittoria alla squadra di Vincenzo Italiano.

Secondo le ultime raccolte da TMW, la società viola e l’entourage del giocatore stanno portando avanti i discorsi relativi al rinnovo di un contratto attualmente in scadenza nel 2024, quindi al termine di questa stagione. Le parti come detto sono in trattativa e si sta ragionando sulla base di un prolungamento fino al 2026 o 2027.

UFFICIALE: NICO GONZALEZ RINNOVA CON LA FIORENTINA FINO A 2028. SORRISI E FELICITA’