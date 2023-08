TMW conferma Sportitalia: “Sondaggio della Fiorentina per Baldanzi. Si cerca sostituto di Castrovilli”

Con l’uscita di Gaetano Castrovilli, diretto al Bournemouth, la Fiorentina si muove sul mercato per cercare un giocatore con caratteristiche simili da aggiungere alla rosa di Vincenzo Italiano. Nelle scorse ore è così andato in scena un sondaggio da parte dei viola con l’Empoli per Tommaso Baldanzi. Classe 2003, il trequartista è reduce da un’ottima prima stagione in Serie A con la maglia azzurra fatta di 26 presenze e 4 gol. Dopo Parisi, così, l’asse Firenze-Empoli potrebbe portare ad una nuova importante operazione. Lo scrive TMW

L’ANTICIPAZIONE DI SPORTITALIA SU BALDANZI