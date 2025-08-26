TMW: "Comuzzo può partire per 35 milioni, piace all'Al-Hillal. Lui preferirebbe restare in Europa"

Il nome di Pietro Comuzzo potrebbe entrare all'interno di alcune trattative di mercato negli ultimi giorni della finestra di trasferimenti estiva. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la Fio...

Il nome di Pietro Comuzzo potrebbe entrare all'interno di alcune trattative di mercato negli ultimi giorni della finestra di trasferimenti estiva. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la Fiorentina non ritiene infatti più incedibile il suo difensore centrale classe 2005 e in caso di offerta da 35 milioni di euro potrebbe lasciarlo partire, investendo poi parte del ricavato nel sostituto e magare in operazioni che porterebbero rinforzi in altri reparti. Il centrale potrebbe lasciare addirittura l'Europa, visto che piace molto all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che sarebbe addirittura pronto a fare un'offerta nel corso delle prossime ore. A quel punto, se la Fiorentina dovesse ricevere la proposta e accettarla, resterebbe da capire la posizione del calciatore che comunque aspetterebbe un'offerta dall'Europa, se proprio dovesse lasciare il club viola. Lo scrive Tuttomercatoweb