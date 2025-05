TMW: “C’era l’accordo per il rinnovo di Dodò a Febbraio, adesso può partire per 35 milioni”

Non si sblocca la questione del rinnovo di Dodo con la Fiorentina, nonostante sul piatto ci fosse un accordo di massima risalente al mese di febbraio per estendere il vincolo esistente (scadenza al 30 giugno del 2027) fino al 2030. La situazione si è incrinata e le informazioni che circolano nelle ultime ore non fanno propendere per l’ottimismo a proposito di una sua permanenza in riva all’Arno. Nonostante il giocatore stesso si sia più volte detto a rimanere a lungo alla Fiorentina, dicendo in privato ad amici e conoscenti di volerci pure chiudere la carriera, la situazione parla chiaro. E il mercato è in arrivo. Le ultime voci danno squadroni della portata di Barcellona e Liverpool pronti all’assalto sul brasiliano classe ’98, che in questa stagione da titolarissimo e indiscutibile della Fiorentina si è messo in luce come giocatore affidabile e dal rendimento costante. La verità è che l’occasione, cammin facendo, potrebbe rivelarsi ghiotta anche per altre realtà, forse anche più vicine a Firenze rispetto alle due mete citate a inizio paragrafo. Qualche big di Serie A nel ruolo, per esempio, appare decisamente scoperta. E la novità è che da qualche tempo a questa parte la Fiorentina ha reso nota anche una propria valutazione su Dodo.

Per chi vuole Dodo servono almeno 35 milioni di euro. Non spiccioli, certo, ma da parte della Fiorentina non c’è di base la volontà di separarsi dal brasiliano, considerato punto fondante del progetto. Una cifra lavorabile magari tramite bonus, dalla quale comunque i viola non intendono distaccarsi troppo. Lo scrive Tuttomercatoweb