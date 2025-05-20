TMW: “C’è distanza tra domanda e offerta sul rinnovo di Dodò, il terzino non è convinto”

La Fiorentina non sa ancora se giocherà in Europa la prossima stagione, ma sta già iniziando a programmare il futuroUno dei calciatori che quest'anno ha avuto un ruolo importantissimo nella squadra di...

La Fiorentina non sa ancora se giocherà in Europa la prossima stagione, ma sta già iniziando a programmare il futuro

Uno dei calciatori che quest'anno ha avuto un ruolo importantissimo nella squadra di Raffaele Palladino è Dodo, terzino destro dei viola che ha un contratto con il club gigliato valido fino al 2027. Da tempo la società sta dialogando con gli agenti del brasiliano per trovare un accordo che soddisfi il classe '98 e lo convinca a firmare il rinnovo.

Secondo quanto appreso da TMW però, c'è ancora distanza tra domanda e offerta, con quest'ultima che al momento non soddisfa il calciatore, motivo per cui l'ex Shakhtar Donetsk sta prendendo in considerazione l'idea di lasciare il capoluogo toscano in estate.

È bene precisare come il rapporto con i tifosi sia ottimo e anche che l'esterno si trovi benissimo a Firenze, ma lo stallo nella trattativa e le tempistiche per una nuova intesa, ormai diventate più lunghe del previsto, hanno creato una situazione in cui, senza prolungamento, la sua partenza nei prossimi mesi sia una possibilita'

Dodo in questa stagione è sceso in campo 45 volte con la Fiorentina, di cui 34 in Serie A, 8 in Conference League, 2 nei preliminari della competizione europea e una in Coppa Italia, fornendo 5 assist. Lo scrive Tuttomercatoweb