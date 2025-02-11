TMW annuncia: "Manca solo la firma per il rinnovo di Dodò con la Fiorentina fino al 2030"

La Fiorentina dopo il mercato di gennaio non smette di pensare al futuro e chiude per il rinnovo di Dodò fino al 2030

Si avvicina a passi sempre più grandi, come vi avevamo già anticipato anche nelle scorse settimane, il rinnovo di contratto di Domilson Cordeiro dos Santos, più semplicemente Dodo, con la Fiorentina. Tra i migliori della Viola ormai praticamente dal momento in cui è arrivato, pur avendo saltato diversi mesi nella scorsa stagione per via di un grave infortunio, il brasiliano classe 1998 è uno dei punti fermi e titolarissimi di Palladino, che non ci rinuncia veramente mai. E la società è pronta a mettere ancor più nero su bianco la centralità in viola dello stesso calciatore.

E se Dodo è già legato alla Fiorentina con un contratto che scade il 30 giugno del 2027, l'intenzione del club è quella di premiare le sue prestazioni recenti e il suo indiscutibile status nello spogliatoio con un rinnovo che porti la scadenza dell'accordo fino al 2030 e, allo stesso tempo, preveda un aumento dell'ingaggio per il 26enne terzino brasiliano, che diventerà così quindi uno dei calciatori più pagati in assoluto della squadra. Già adesso, comunque, con i suoi 1,6 milioni di euro netti a stagione occupa una posizione rilevante. Gli accordi sono stati già definiti a livello verbale, entro poco tempo atteso anche che venga tutto scritto su carta e ufficializzato a stretto giro di posta. Lo scrive TMW