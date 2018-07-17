Labaro Viola

Timidi sondaggi per Saponara. Se non arriva nessuno, Eysseric con Chiesa e Simeone

Come riporta il Corriere Fiorentino, Saponara non rientra più nei piani della Fiorentina. Su di lui Parma, Udinese e Sampdoria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 10:52
Timidi sondaggi per Saponara. Se non arriva nessuno, Eysseric con Chiesa e Simeone - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Rassegna Stampa
Saponara
Eysseric
Condividi

Come riporta oggi l'edizione del Corriere Fiorentina, la Fiorentina avrebbe comunicato a Riccardo Saponara di non rientrar più nel progetto della squadra. Su di lui ci sono Parma, Sampdoria e Udinese, anche se per ora sono più sondaggi che altro. Se non dovesse entrare nessuno sul fronte acquisti invece, sarà Eysseric a formare il tridente con Simeone e Chiesa

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok