Timidi sondaggi per Saponara. Se non arriva nessuno, Eysseric con Chiesa e Simeone

Come riporta il Corriere Fiorentino, Saponara non rientra più nei piani della Fiorentina. Su di lui Parma, Udinese e Sampdoria

Come riporta oggi l'edizione del Corriere Fiorentina, la Fiorentina avrebbe comunicato a Riccardo Saponara di non rientrar più nel progetto della squadra. Su di lui ci sono Parma, Sampdoria e Udinese, anche se per ora sono più sondaggi che altro. Se non dovesse entrare nessuno sul fronte acquisti invece, sarà Eysseric a formare il tridente con Simeone e Chiesa