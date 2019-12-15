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Tifoso viola insulta e critica Montella, al fischio finale: "Vuoi venire a sederti tu?"

Scintille tra Vincenzo Montella e un tifoso viola. Dalla tribuna sono arrivati insulti e critiche al tecnico viola soprattutto quando ha schierato Eysseric al posto di Cristoforo. Al termine della par...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 00:38
Tifoso viola insulta e critica Montella, al fischio finale: "Vuoi venire a sederti tu?" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Scintille tra Vincenzo Montella e un tifoso viola. Dalla tribuna sono arrivati insulti e critiche al tecnico viola soprattutto quando ha schierato Eysseric al posto di Cristoforo. Al termine della partita, dopo il gol di Vlahovic Montella si è rivolto polemicamente al tifoso dicendo: "Vuoi sederti tu?". L'episodio è stato raccontato da Sky Sport

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