Tifoso viola insulta e critica Montella, al fischio finale: "Vuoi venire a sederti tu?"
Scintille tra Vincenzo Montella e un tifoso viola. Dalla tribuna sono arrivati insulti e critiche al tecnico viola soprattutto quando ha schierato Eysseric al posto di Cristoforo. Al termine della par...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2019 00:38
Scintille tra Vincenzo Montella e un tifoso viola. Dalla tribuna sono arrivati insulti e critiche al tecnico viola soprattutto quando ha schierato Eysseric al posto di Cristoforo. Al termine della partita, dopo il gol di Vlahovic Montella si è rivolto polemicamente al tifoso dicendo: "Vuoi sederti tu?". L'episodio è stato raccontato da Sky Sport