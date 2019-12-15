Tifoso viola insulta e critica Montella, al fischio finale: "Vuoi venire a sederti tu?"

Scintille tra Vincenzo Montella e un tifoso viola. Dalla tribuna sono arrivati insulti e critiche al tecnico viola soprattutto quando ha schierato Eysseric al posto di Cristoforo. Al termine della par...

A cura di Redazione Labaroviola 16 dicembre 2019 00:38

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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