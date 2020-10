(VIDEO): un tifoso viola chiede il centravanti a Commisso che risponde: “Ne abbiamo già tre”

All’arrivo all’Artemio Franchi per seguire la Fiorentina contro la Sampdoria, il presidente viola Rocco Commisso ha salutato i tifosi presenti davanti all’impianto e si è anche intrattenuto con qualcuno di loro rispondendo a delle domande.

Da tre anni alla Fiorentina manca l’attaccante ha detto un sostenitore viola. “Di attaccanti -ha risposto il patron viola – ne abbiamo già tre (Cutrone, Kouame e Vlahovic).

Un’altra sostenitrice ha chiesto il motivo per il quale non si può seguire la Primavera al Franchi domenica e Rocco dispiaciuto non ha dato una risposta, i tifosi infatti non potranno essere presenti.

LEGGI ANCHE, LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA, FUORI RIBERY, GIOCA VLAHOVIC. OUT PEZZELLA