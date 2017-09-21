I tifosi viola mai domi allo Juventus Stadium, solo antipasto per Bernardeschi. Al ritorno non ci saranno certificati medici

Al ritorno non ci saranno certificati medici per Bernardeschi. Per adesso solo l'antipasto dei fischi del popolo viola ieri a Torino

Loro dall’Allianz Arena sono usciti a testa alta, come del resto la squadra. I seicento tifosi viola non hanno smesso di incitare la Fiorentina e hanno fatto sentire il loro calore per tutta la partita, pur in un ambiente ostile. Perché da queste parti il colore viola è visto come il fumo negli occhi. Storia antica. I seicento arrivati da Firenze – quasi tutti a torso nudo – non si sono mai persi d’animo, anche quando i bianconeri sono andati in vantaggio e alla fine la squadra è andato sotto lo spicchio degli ospiti per applaudire e ringraziare.

Il feeling con lo zoccolo duro non si è mai interrotto. Anzi. Questa Fiorentina targata Pioli piace sempre di più anche quando non vince. Piace per quel suo modo di affrontare gli avversari dando tutto, senza risparmiarsi e questo il popolo viola lo ha capito. E soprattutto lo apprezza, valutando la crescita partita dopo partita dei singoli che pensano prima di tutto alla maglia viola. Inutile sottolineare come i decibel siano andati alle stelle quando il tabellone luminoso ha indicato l’ingresso in campo del disprezzato ex.

Per Bernardeschi è stato l’antipasto di quello che accadrà nella partita di ritorno quando salirà le scalette del ‘Franchi’. Non ci sarà spazio per equivoci o certificati medici. Pochi i palloni giocati dal 33 bianconero, sottolineati comunque da fischi e cori poco simpatici.

La Nazione