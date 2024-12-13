Tifosi della Fiorentina nel settore del Torino a Empoli, i tifosi azzurri stuzzicano: "Viola Viola vaff******"

Schermaglie tra tifosi ad Empoli

In occasione di Empoli-Torino, anticipo della 16ª giornata di Serie A Eni Live, nel settore riservato ai tifosi granata c'è un nutrito gruppo di tifosi della Fiorentina. Diversi i cori "Firenze, Firenze", i supporter dell'Empoli hanno attaccato con il coro "Viola, Viola, vaffan****". Schermaglie tra il tifo dunque, ancor più dopo l'uscita dei gigliati dalla Coppa Italia, la scorsa settimana, ai calci di rigore. La rete decisiva che ha condotto l'Empoli ai quarti di finale della competizione è stato quello di Sebastiano Esposito. Nel corso del match anche altri cori all'indirizzo dei tifosi viola come: "Fiorentino pezzo di m***a", "Chi non salta insieme a noi è un fiorentino".

https://www.labaroviola.com/dott-patrizi-bove-puo-giocare-in-premier-li-non-ce-visita-di-idoneita-il-defibrillatore-non-da-garanzie/280745/