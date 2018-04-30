I tifosi del Napoli insorgono pure contro l'arbitro per il rosso di Koulibaly

Non è iniziata nel migliore dei modi la trasferta di Firenze, per il Napoli: pronti, via, e Koulibaly ha fermato in maniera irregolare Simeone lanciato a rete. Il fallo avviene fuori dall’area di rigo...

Non è iniziata nel migliore dei modi la trasferta di Firenze, per il Napoli: pronti, via, e Koulibaly ha fermato in maniera irregolare Simeone lanciato a rete. Il fallo avviene fuori dall’area di rigore e la decisione dell’arbitro Mazzoleni è ineccepibile: punizione per la Fiorentina e cartellino rosso per il difensore senegalese. L’espulsione dell’eroe dell’Allianz Stadium ha però provocato una nuova tempesta di polemiche da parte dei tifosi partenopei (e non solo) sui social network.