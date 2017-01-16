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Tianjin Quanjian, pronto nuovo assalto a Kalinic. La cifra...

Una partita da protagonista assoluto nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus coronata dal gol del vantaggio per la Fiorentina, adesso per Nikola Kalinic tornano a risuonare forti le sirene...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2017 00:25
Tianjin Quanjian, pronto nuovo assalto a Kalinic. La cifra... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Una partita da protagonista assoluto nell'ultimo turno di campionato contro la Juventus coronata dal gol del vantaggio per la Fiorentina, adesso per Nikola Kalinic tornano a risuonare forti le sirene cinesi. Il nome dell'attaccante croato è in cima alla lista dei desideri del Tianjin Quanjian, squadra allenata daFabio Cannavaro, che dopo i contatti della settimana scorsa adesso ha intenzione di rilanciare.

Tra stanotte e domani gli intermediari del club cinese porteranno un'offerta superiore rispetto a quella di 30 milioni inoltrata inizialmente: 38 milioni, questo l'importo della nuova offerta che sarà avanzata alla società della famiglia Della Valle. Che dovrà pensare alla nuova proposta e dare una risposta al Tianjin Quanjian: il club cinese - che ha fatto un tentativo senza esito anche con il Monaco per Radamel Falcao - riparte all'assalto di Nikola Kalinic.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com

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