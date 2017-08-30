THEREAU + SIMEONE AL POSTO DI KALINIC. ECCO PERCHÈ CON L'ATTACCANTE FRANCESE LA FIORENTINA CI GUADAGNA

La Fiorentina ci guadagna. Thereau arriva a Firenze, dove può giocare e quale ruolo avrà nello spogliatoio e nel campo

Quando c'è stato da criticare questa società per le scelte di mercato lo abbiamo fatto e probabilmente nell'analizzare domani sera questo mercato lo faremo. Ma oggi Corvino ha piazzato un colpo di un'intelligenza unica.

Cyril Thereau è un nuovo giocatore della Fiorentina per 1,5 milioni di euro più 500 mila euro di bonus. Preso dal direttore generale viola in una trattativa lampo nella giornata di oggi.

Francese, classe 1983, arriva dall'Udinese dove lo scorso anno ha collezionato 33 partite con 12 gol e 2 assist. Un bottino niente male per un attaccante che non ha assolutamente le caratteristiche del bomber.

Per certi certi possiamo paragonare Thereau a Kalinic, essendo il francese un attaccante di grande corsa e movimento oltre ad essere tecnicamente molto forte.

Nella Fiorentina di Pioli potrà giocare sia affianco a Simeone che sulla trequarti, sia al centro ma anche partendo da destra o da sinistra. Un vero e proprio jolly del reparto offensivo.

La Fiorentina ha venduto Kalinic e lo ha sostituito con Simeone e Thereau. Un doppio arrivo che completa l'attacco viola aggiungendo tecnica ma anche rapidità e centimetri nell'area di rigore, senza dimenticare Babacar.

Infine una risposta a chi storce il naso per la sua età. Thereau ha 34 anni ma non è assolutamente un giocatore a fine carriera. Basta guardare la sue partite, anche questa stagione è partito con il botto segnando due gol in due partite. Il calciatore francese aggiunge esperienza ad una rosa troppo giovane che ha bisogno di punti di riferimento sia nello spogliatoio che nel campo. Avere una squadra troppo giovane può essere anche molto pericoloso, un elemento come Thereau di esperienza non può far che bene anche ai suoi giovani compagni di reparto Babacar e Simeone.

Bravo Pantaleo, gran bel colpo!

Flavio Ognissanti