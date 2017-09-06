Thereau si prepara a prendersi la Fiorentina. Farà coppia con Simeone, sarà intoccabile
L'analisi della Nazione sul nuovo acquisto viola Cyril Thereau che già da Verona sarà titolare nella formazione di Stefano Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2017 12:05
Ha le spalle larghe Cyril Thereau, perché naviga in Italia da tempo e ha affrontato il peso della responsabilità dell’attacco. Su di lui si sono accesi i riflettori per dare consistenza al reparto offensivo e far sentire meno solo Simeone, con il quale formerà una strana coppia. Diversi l’uno dall’altro ma insieme possono dare una mano decisiva alla squadra.
La Nazione