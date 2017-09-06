Thereau si prepara a prendersi la Fiorentina. Farà coppia con Simeone, sarà intoccabile

L'analisi della Nazione sul nuovo acquisto viola Cyril Thereau che già da Verona sarà titolare nella formazione di Stefano Pioli

Ha le spalle larghe Cyril Thereau, perché naviga in Italia da tempo e ha affrontato il peso della responsabilità dell’attacco. Su di lui si sono accesi i riflettori per dare consistenza al reparto offensivo e far sentire meno solo Simeone, con il quale formerà una strana coppia. Diversi l’uno dall’altro ma insieme possono dare una mano decisiva alla squadra.

La Nazione