Thereau: "Nel primo tempo abbiamo fatto quello che ci ha chiesto Pioli. Adesso porto la squadra a cena"

Cyril Thereau ha parlato in zona mista dopo la partita vinta e la doppietta contro l'Udinese. Queste le sue parole:"La doppietta di oggi è stata molto importante per la squadra. Dopo la sconfitta cont...

Cyril Thereau ha parlato in zona mista dopo la partita vinta e la doppietta contro l'Udinese. Queste le sue parole:

"La doppietta di oggi è stata molto importante per la squadra. Dopo la sconfitta contro il Chievo volevamo fare un'ottima prestazione, ci siamo riusciti. Nel primo tempo avremmo potuto chiudere sul 2-0 o 3-0. E' stato bello segnare sotto la Curva Fiesole, sono contento. Spero di continuare a segnare, ma oggi sono felice. Mi dispiace aver fatto gol contro la mia ex squadra, ma adesso sono della Fiorentina e devo dare tutto per questa maglia.

Nel primo tempo si è visto esattamente ciò che chiede Pioli: una squadra che aggredisce e lotta. Avevamo un po' di paura nel finale dopo il precedente con l'Atalanta. Laurini ha detto che devo portare tutti a cenae io lo farò volentieri, anche se di solito sono i compagni che portano fuori a cena chi ha fatto gol"