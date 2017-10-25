Thereau lascia il campo dopo soli 18 minuti di gioco a causa di un problema muscolare, al suo posto Eysseric

La partitia di Cyril Thereau è durata appena 18 minuti. Il francese, poco dopo il quarto d'ora di gioco, è stato infatti richiamato in panchina da Stefano Pioli a causa di un problema di natura muscol...

La partitia di Cyril Thereau è durata appena 18 minuti. Il francese, poco dopo il quarto d'ora di gioco, è stato infatti richiamato in panchina da Stefano Pioli a causa di un problema di natura muscolare. L'attaccante della Fiorentina si è così accomodato a bordo campo, dove è stato prontamente soccorso dallo staff medico che ha provveduto ad applicare del ghiaccio fra il ginocchio e la coscia. Il numero 77 è stato sostituito da Eysseric. Seguono aggiornamenti.

Gianmarco Biagioni