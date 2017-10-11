Thereau e Simeone uniti dallo stesso destino. Voler e dover segnare il primo gol al Franchi

Il vecchio ed il giovane. Lo hanno ammesso entrambi e la loro voglia deve diventare subito realtà. Ne ha bisogno la Fiorentina

Casa dolce casa. Si, ma fino ad un certo punto. Anzi. Per ora, a quei due, l’aria di viale Fanti non ha portato benissimo. Semmai, per Giovanni Simeone e Cyril Thereau, bisognerebbe giocare sempre a Verona. Due partite, al Bentegodi, e tre gol. Due per il Cholito, e una per il francese. Stop. Eppure, quando parlano del Franchi, ad entrambi si illuminano gli occhi. E pazienza se ancora nelle gare giocate davanti ai propri tifosi non son riusciti a segnare. Un’astinenza che li accomuna, e che li vede protagonisti dello stesso “sogno”. «Voglio segnare nel nostro stadio», ha detto l’argentino. «Sogno un gol sotto la Fiesole », aveva invece raccontato il francese. Il “vecchio” e il “bambino”. L’allievo, e il maestro. Uniti. Alla ricerca dello stesso obiettivo. Anche domenica infatti, contro l’Udinese, Stefano Pioli dovrebbe ripartire da loro.

La Repubblica