Thereau + Babacar, i gol non ci sono e i dubbi restano. Serve un loro scatto per rialzare la Fiorentina
Chiesa e Simeone hanno fatto due gol e si sono fatti trovare pronti. Mancano i gol di Thereau e Babacar se non incide può essere ceduto a gennaio
Se Simeone e Chiesa hanno già segnato due reti a testa, l’altra metà dell’attacco sta faticando in modo inusuale. Il senegalese, oltre a non trovare mai spazio dal primo minuto e poche entrate a gara in corso, quando è entrato non è riuscito tuttavia a lasciare il segno. Anzi. Se Baba non assicura qualche centro nelle prossime gare, cercare una punta potrebbe diventare una necessità nel mercato di gennaio per la Fiorentina. Ed il contratto in scadenza al 2019 non facilita le cose. Dopo l’ottimo impatto avuto contro l’Hellas, si è spento anche Thereau che veniva per altro da tre gol messi a segno in altrettante gare prima di arrivare in viola. Lui, tuttavia, di minuti ne ha collezionati ben 353. Serve uno scatto anche da parte loro per far risalire la Fiorentina. Altrimenti sarà il tempo delle valutazioni.
Corriere dello Sport