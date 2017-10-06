Thereau + Babacar, i gol non ci sono e i dubbi restano. Serve un loro scatto per rialzare la Fiorentina

Chiesa e Simeone hanno fatto due gol e si sono fatti trovare pronti. Mancano i gol di Thereau e Babacar se non incide può essere ceduto a gennaio

A cura di Redazione Labaroviola 06 ottobre 2017 10:18

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau

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