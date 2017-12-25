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Thereau: “Auspico ad una finale con la Juve, prometto un goal contro di loro. Non dobbiamo pensare all’Europa...”

Gli auguri di Natale arrivano anche da Cyril Thereau che ha parlato ai microfoni di TGR Rai. Queste le sue principali dichiarazioni:“Quest’anno, dobbiamo dare il massimo e raggiungere il posto in clas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 dicembre 2017 14:02
Thereau: “Auspico ad una finale con la Juve, prometto un goal contro di loro. Non dobbiamo pensare all’Europa...” - Thereau Fiorentina
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Gli auguri di Natale arrivano anche da Cyril Thereau che ha parlato ai microfoni di TGR Rai. Queste le sue principali dichiarazioni:

“Quest’anno, dobbiamo dare il massimo e raggiungere il posto in classifica più alto, consapevoli di avere davanti squadre forti. Non dobbiamo pensare all’Europa. Coppa Italia? Può darci la soddisfazione per il lavoro che stiamo facendo magari in una finale contro la Juventus. Prometto si segnare a loro. La gente sarebbe contenta... Darò il massimo nel 2018, ho degli obbiettivi che vorrei centrare facendo goal importanti a squadre forti. Faccio gli auguri a tutti i tifosi, che sia un sereno Natale”.

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