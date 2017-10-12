Thereau: "Adesso gioco con la Fiorentina e se segno esulto. Rispetto tutti ma non mi piace chi..."
Fiorentina contro Udinese vuol dire Thereau contro la sua ex squadra. Esultare in caso di gol? Cyril non ha problemi di questo genere...
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2017 10:47
Il Corriere dello Sport Stadio riporta delle dichiarazioni di Cyril Thereau nella settimana che porta la squadra viola ad affrontare in casa l'Udinese, sua ex squadra. Queste le parole dell'attaccante della Fiorentina: "Gioco con la Fiorentina, se segno all’Udinese esulto senza problemi. Rispetto tutti ma non mi piace chi si preoccupa per un gol alla sua ex squadra"