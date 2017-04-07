The Sun: il Chelsea ha sorpassato la Juve per Bernardeschi
Secondo il The Sun, il Chelsea di Antonio Conte avrebbe appena scavalcato la Juventus nella corsa a Federico Bernardeschi. L'offerta del club londinese si aggira intorno ai 50 milioni di euro e, se pr...
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2017 15:46
Secondo il The Sun, il Chelsea di Antonio Conte avrebbe appena scavalcato la Juventus nella corsa a Federico Bernardeschi. L'offerta del club londinese si aggira intorno ai 50 milioni di euro e, se proprio dovesse cederlo - dice il quotidiano - la Fiorentina preferirebbe una squadra straniera alla Juventus.