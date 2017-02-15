The Sun: anche il Manchester di Mourinho su Badelj
Secondo quanto riportato nel pomeriggio dal The Sun, autorevole quotidiano britannico, Josè Mourinho avrebbe tutta l'intenzione di prendere Milan Badelj per la prossima campagna acquisti del suo Manch...
A cura di Redazione Labaroviola
15 febbraio 2017 17:40
Secondo quanto riportato nel pomeriggio dal The Sun, autorevole quotidiano britannico, Josè Mourinho avrebbe tutta l'intenzione di prendere Milan Badelj per la prossima campagna acquisti del suo Manchester United, anche se ad oggi non sarebbe ancora stata formulata un'offerta.