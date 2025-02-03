TgR Toscana: "Comuzzo resta in maglia viola, la Fiorentina ha respinto l'assalto del Napoli"

Ultime ore di mercato a dir poco frenetiche. La Fiorentina lavora sia sul piano delle cessioni che degli acquisti. Intanto, come riporta TgR Rai Toscana, la Fiorentina ha respinto l'assalto del Napoli...

Ultime ore di mercato a dir poco frenetiche. La Fiorentina lavora sia sul piano delle cessioni che degli acquisti. Intanto, come riporta TgR Rai Toscana, la Fiorentina ha respinto l'assalto del Napoli per il difensore classe 2005 Pietro Comuzzo. Il club partenopeo aveva presentato un'offerta di 35 milioni di euro, ma la richiesta economica del club viola era ferma a 40 milioni. I due club, pertanto, non sono riusciti a raggiungere un accordo. Comuzzo resterà a Firenze. Lo scrive Sara Meini.

Moretto svela: “Accordo Milan-Fiorentina per Sottil. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni”

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