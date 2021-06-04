TGR Rai, lo staff di Gattuso la prossima settimana sarà a Moena
Lo staff di Gattuso si recherà a Moena per un sopralluogo
A cura di Redazione Labaroviola
04 giugno 2021 22:05
Rino Gattuso oggi è stato a Firenze ed ha visitato il centro sportivo ed il Viola Park. La prossima settimana il suo staff visiterà Moena, per il ritiro che si terrà dal 17 luglio. Lo riporta TGR Rai Toscana.
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