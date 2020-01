Importante novità sul futuro di Federico Chiesa quella lanciata questa mattina dal Tgr Rai Toscana. Sembra che nei primi giorni di febbraio si terrà un incontro tra i dirigenti viola ed Enrico Chiesa, papà ed agente di Fede per allungare il contratto del giovane. Secondo l’emittente sarà messa una clausola rescissoria davvero molto alta e l’ingaggio dovrebbe essere di circa 4 milioni. Commisso vuole costruire la squadra del futuro su Chiesa e trasformarlo in un simbolo della Fiorentina ma tutto dipenderà poi dalla volontà del calciatore, la sua cessione nel mercato estivo non è così scontata.