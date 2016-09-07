Finalmente visibile la terza maglia della Fiorentina, da domani parte la vendita libera
La Fiorentina annuncia e mostra la nuova terza maglia, domani sarà possibile acquistarla al viola store al Duomo
La Fiorentina sulla propria pagina Facebook ha svelato la nuova terza maglia, maglia che domani verrà presentata. Ecco il post sulla pagina Facebook ufficiale della società viola:
"In anteprima gli scatti della terza maglia Fiorentina firmata da le coq sportif con Gonzalo e Astori che domani al Fiorentina Store Duomo firmeranno autografi ai tifosi presenti dalle 13.30.
I dettagli della terza maglia saranno spiegati ai media presenti alla conferenza stampa prevista sempre allo store alle 13.00"
Da domani quindi si aprirà la vendita libera della nuova terza maglia della Fiorentina per la stagione 2016/2017, maglia che si spera venga usata molto di più di quanto non sia mai stato fatto in precedenza.