Terracciano: “Sensazioni positive, adesso i test importanti. Gruppo sano, i nuovi si sono già inseriti”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, Pietro Terracciano ha parlato dei temi caldi in casa viola dopo l’inizio del ritiro in Austria:

“Sono giornate positive dove si inizia a lavorare sul serio in vista della prossima stagione. A Moena il lavoro era più fisico mentre adesso arriveranno amichevoli importanti che ci daranno il quadro di come stiamo sia fisicamente sia tatticamente“.

LAVORO NUOVI PORTIERI “Ci stiamo avvicinando alla stagione, queste amichevoli ci servono come tappe di avvicinamento alle gare ufficiali e prendiamo questi impegni sul serio. Le sensazioni sono molto positive. Il gruppo nostro è talmente semplice e sano che basta poco per inserirsi. Si sono inseriti al meglio, merito del gruppo ma anche merito loro“.

PROSSIMA STAGIONE “Ci saranno momenti difficili perché sarà come affrontare due mini campionati. Magari ciò che faremo nel girone di andata avrà poco valore rispetto al girone di ritorno visto che passerà molto tempo. Ci saranno delle difficoltà, qualcuna l’abbiamo avuta anche l’anno scorso, ma è un gruppo sano e ognuno di noi vuole sempre fare bella figura“.

PROSSIME AMICHEVOLI “Abbiamo iniziato a preparare a livello tattico qualcosa poi man mano che ci avvicineremo andremo ancora più nei dettagli. Saranno amichevoli impegnativi anche perché siamo in un periodo della stagione in cui le gambe non andranno al 100%. Dovremo avere delle risposte e spero siano positive anche se poi è sempre calcio d’agosto e le risposte non sono mai fondamentali in questo periodo“.

CREMONESE “Storicamente le neo promosse le prime giornate danno sempre qualcosa in più. Saranno partite molto impegnative. La Cremonese avrà l’entusiasmo della neo promossa, avranno poco da perdere e giocheranno il tutto per tutto. Le partite saranno tutte difficili. Lo ha dimostrato anche il campionato scorso“.