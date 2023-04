Terracciano: “Questa vittoria è anche per Sirigu. Ora ci aspetta una battaglia a Cremona”

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola. Queste le sue dichiarazioni: “Vittoria bellissima, contro una squadra fortissima, fa piacere e siamo contentissimi. Tutti si sono sacrificati. Abbiamo fatto una fase difensiva importante. Difendere contro avversari con queste qualità non è facile. Abbiamo raccolto i frutti di una prestazione importante”.

Poi prosegue parlando del calendario: “Ci sono tante partite, non ti puoi permettere il lusso di sbagliarne neanche una, piedi per terra e lavoriamo sicuramente con maggior serenità, ma sappiamo che ci aspettano tante partite. Le vittorie ti aiutano ad affrontare meglio la settimana, dobbiamo concentrarci partita per partita, ora ci aspetta una battaglia a Cremona”.

Infine un pensiero a Sirigu: “Questa vittoria è anche sua”.