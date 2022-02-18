Terracciano commenta gli insulti razzisti dai tifosi dell'Atalanta: "Parliamo di persone ignoranti"

Nel corso di Atalanta-Fiorentina di Coppa Italia, il portiere viola Pietro Terracciano è stato oggetto di cori e insulti razzisti

Nel corso della sua intervista a TMW, il portiere titolare della Fiorentina Pietro Terracciano ha parlato anche degli insulti razzisti ricevuti a Bergamo dai tifosi dell'Atalanta, queste le sue parole slot gacor :

“Purtroppo parliamo di persone profondamente ignoranti. È importante combattere il razzismo a tutti i livelli ed è anche, per certi versi, imbarazzante che, nel 2022, ancora si debba parlare di questi temi. Tutto il club, i miei compagni, e anche il Presidente Commisso, mi hanno mostrato grande vicinanza da subito. Il Presidente, in particolare, è molto sensibile sul tema, avendo dovuto, da italo-americano, lottare spesso contro pregiudizi e discriminazioni. Ho apprezzato tanto il suo sostegno”.

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