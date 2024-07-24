Terracciano a Sportmediaset: "Palladino ci ha dato dei nuovi concetti, si è creato un bel clima per lavorare"

Il portiere gigliato ha commentato l'inizio del ritiro con il nuovo tecnico Raffaele Palladino che ha cominciato a trasmettere le sue idee

Sportmediaset ha intervistato il portiere viola Pietro Terracciano che ha commentato l'inizio del ritiro gigliato e l'arrivo del tecnico Palladino: "Stiamo lavorando tanto sia noi portieri che la squadra, quindi c'è il clima ideale veramente per fare bene e costruire qualcosa di importante. Abbiamo legato subito con il tecnico e con lo staff, ci ha dato dei nuovi concetti sul piano tattico e stiamo cercando di recepirli in fretta e nel modo migliore. Ho delle sensazioni positive per quest'annata, anche i nuovi si stanno integrando bene, stanno capendo il gruppo e sono dei bravi ragazzi."

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