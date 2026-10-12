Teotino distrugge De Gea: "Non riesce a fare 90 minuti senza sbagliare, non è un portiere affidabile"
L'ex dirigente viola e giornalista ha parlato del portiere gigliato
Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex dirigente viola Gianfranco Teotino ha espresso un giudizio piuttosto duro sul delicato momento della Fiorentina all'indomani del KO subito contro il Genoa, individuando tre criticità principali all'interno della squadra.
1. La tenuta della difesa centrale
"La Fiorentina oggi si trova a dover gestire due o tre grandi incognite. La prima riguarda i difensori centrali: a prescindere dalle coppie schierate, il reparto appare vulnerabile e poco solido. Non ho mai riposto grandissima stima in Dragusin, nonostante goda di un'ottima reputazione a livello internazionale. Su Ranieri gli errori di Genova parlano chiaro, mentre le qualità di Pongračić sono ormai ben note."
2. Le scelte sulla guida tecnica
"Il secondo elemento di debolezza riguarda la panchina: ho sempre manifestato perplessità sulla figura di Grosso. Ritenevo necessario un profilo ambizioso per valorizzare un gruppo giovane e avviare un nuovo ciclo, e purtroppo Grosso ha deluso le attese. Tuttavia, il successivo ritorno di Vanoli mi ha lasciato ancor più perplesso: era un tecnico che la società conosceva già molto bene, tanto da aver stabilito in precedenza di non proseguire insieme perché non ritenuto all'altezza."
3. L'incognita tra i pali
"Infine c'è una mezza criticità legate al portiere. De Gea fatica ormai a garantire 90 minuti continui senza commettere sbavature o mostrare qualche incertezza, ed è innegabile che il peso degli anni inizi a farsi sentire. A questo si aggiunge la scelta discutibile di aver ceduto Martinelli per trattenere un secondo portiere che non offre le necessarie garanzie."