Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Tentano di aggirare il divieto di vendita ai residenti in Campania: un centinaio di biglietti annullati

11 Settembre

11 Settembre · 09:51

FiorentinaNapoli

Il via alla vendita dei biglietti per Fiorentina-Napoli è finalmente arrivato alle 12 di ieri, con i tifosi viola che in mezzo pomeriggio hanno acquistato più di 5.000 tagliandi, più o meno la metà di quelli che la Fiorentina metterà in vendita di partita in partita. Tra l’altro nella giornata di ieri sono stati annullati un centinaio di biglietti proprio ai tifosi ospiti, che nelle ultime ore hanno provato a sottoscrivere la InViola Premium Card per aggirare il divieto di vendita ai residenti in Campania nei settori destinati ai tifosi della Fiorentina. Biglietti che il sistema emette, ma che poi vengono annullati in seguito ai controlli serrati della Questura. Lo scrive La Nazione.

